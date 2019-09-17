Шахтар провів відкрите тренування перед Манчестер Сіті – Тайсон займався у загальній групі зі спеціальним шоломом

Тайсон готується до гри з Манчестер Сіті / ФК Шахтар

Шахтар продовжує підготовку до матчу з Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів. Напередодні поєдинку "гірники" провели відкрите тренування.

Капітан Шахтаря Тайсон відпрацював повну сесію напередодні поєдинку проти Манчестер Сіті в рамках стартового туру Ліги чемпіонів. Також до Києва повернувся наставник донеччан Луїш Каштру, в якого були певні проблеми зі здоров'ям, інформує офіційний сайт "гірників".

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Нагадаємо, Тайсон отримав болючий удар в голову в поєдинку проти Зорі. Пізніше йому діагностували струс мозку.

Ввечері Шахтар вирушить до Харкова. Також Луїш Каштру та Андрій Пятов проведуть традиційну передматчеву прес-конференцію, яку можна буде переглянути на клубній сторінці в Youtube.

Матч Шахтар – Манчестер Сіті стартує на ОСК Металіст у Харкові 18 вересня о 22:00.

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