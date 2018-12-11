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Шахтар – Ліон: Ракицький та Тайсон повернулись у загальну групу, Дентінью та Ордець тренуються окремо

11:13 362 Читать на русском
Шахтар – Ліон: Ракицький та Тайсон повернулись у загальну групу, Дентінью та Ордець тренуються окремо
Ярослав Ракицький / Шахтар

Двоє основних гравців Шахтаря відновились до матчу проти Ліона у Лізі чемпіонів.

Захисник Ярослав Ракицький, у якого був зламаний палець ноги, повернувся до тренувань у загальній групі. Крім оборонця до повноцінних занять приступив лідер "гірників" Тайсон.

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Окремо продовжують працювати захисник Іван Ордець та бразильський хавбек Дентінью, який отримав пошкодження у минулому турі чемпіонату України, повідомляє "Футбол News".

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Нагадаємо, матч 6 туру Ліги чемпіонів між Шахтарем та Ліоном відбудеться у середу, 12 грудня, на НСК Олімпійському. Час початку зустрічі – 22:00.

Ліга чемпіонів6 турНСК Олімпійський (Київ)

Шахтар - Ліон: Середа 12 грудня 2018

Шахтар
до матчу
1
дн
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8
год
:
25
хв
Ліон
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Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів Шахтар - Ліон Тайсон Тайсон Головне Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Дентінью Дентінью Іван Ордець Іван Ордець
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