Шахтар – Ліон: Ракицький та Тайсон повернулись у загальну групу, Дентінью та Ордець тренуються окремо

Двоє основних гравців Шахтаря відновились до матчу проти Ліона у Лізі чемпіонів.

Захисник Ярослав Ракицький, у якого був зламаний палець ноги, повернувся до тренувань у загальній групі. Крім оборонця до повноцінних занять приступив лідер "гірників" Тайсон.

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Окремо продовжують працювати захисник Іван Ордець та бразильський хавбек Дентінью, який отримав пошкодження у минулому турі чемпіонату України, повідомляє "Футбол News".

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Нагадаємо, матч 6 туру Ліги чемпіонів між Шахтарем та Ліоном відбудеться у середу, 12 грудня, на НСК Олімпійському. Час початку зустрічі – 22:00.