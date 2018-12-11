Шахтар – Ліон: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Шахтар та Ліон зустрінуться в матчі 6 туру групового турніру Ліги чемпіонів 2018/19. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Шахтар – Ліон відбудеться 12 грудня у Києві на НСК Олімпійський. Початок гри о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку. Матч повинен був пройти на ОСК Металіст у Харкові, проте УЄФА вирішив перенести гру на київський НСК Олімпійський через введення в Україні воєнного стану.

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Шахтар – Ліон, прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів:

Британські букмекери з контори William Hill в цьому протистоянні віддають незначну перевагу Шахтарю. Коефіцієнт на перемогу "гірників" складає 2.30. Натомість імовірний успіх Ліона оцінюється балом 2.90, нічия – 3.70.

Схожої думки і в австрійській Bwin. Там на перемогу підопічних Паулу Фонсеки теж приймають ставки з коефіцієнтом 2,30. На гостей із Франції можна поставити з балом 2,85. Якщо ж вірите в нічию, то ставка обернеться у 3,75 рази більшим виграшем.

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Нагадаємо, в матчі першого кола команди розписали нічию 2:2, при цьому Шахтар вів по ходу гри з рахунком 2:0, проте не втримав перевагу. Для здобуття путівки в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів донеччан влаштує лише перемога, тоді як Ліон задовільнить і нічия.