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Шахтар – Ліон: продаж квитків на НСК Олімпійський стартує 6 грудня

15:21 144 Читать на русском
Шахтар – Ліон: продаж квитків на НСК Олімпійський стартує 6 грудня
Ліон / ФК Ліон

У четвер, 6 грудня, розпочнеться продаж квитків на матч 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів між Шахтарем та Ліоном, який був перенесений на НСК Олімпійський.

Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив про початок продажу квитків на матч 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Олімпіка з Ліона.

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Нагадаємо, зустріч була перенесена до Києва на НСК Олімпійський через запровадження воєнного стану в Харківській області, внаслідок чого УЄФА заборонила проводити поєдинок на ОСК Металіст.

Вартість квитків – від 50 до 8 тисяч грн. Початок продажу в касах НСК Олімпійський – 6 грудня.

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Ліга чемпіонів6 турНСК Олімпійський (Київ)

Шахтар - Ліон: Середа 12 грудня 2018

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