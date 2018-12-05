Шахтар – Ліон: Палкін подякував Суркісу за можливість зіграти на НСК Олімпійський

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін висловив подяку президенту київського Динамо Ігорю Суркісу за підтримку в проведенні матчу 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Ліона.

"Дорогі друзі,

12 грудня Шахтар проведе заключний матч групового етапу Ліги чемпіонів. В силу відомих обставин, гра з Ліоном відбудеться в Києві на НСК Олімпійський.

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Я хотів би подякувати президенту київського Динамо Ігорю Суркісу за проявлене розуміння і підтримку в проведенні даного матчу на арені київського Клубу, беручи до уваги той факт, що для Шахтаря – це гра року, яка вимагає серйозної підтримки з боку уболівальників", – написав Палкін у своєму Фейсбук.

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