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Шахтар – Ліон: "гірники" повернуть квитки, придбані на ОСК Металіст

11:20 420 Читать на русском
Шахтар – Ліон: "гірники" повернуть квитки, придбані на ОСК Металіст
Шахтар / ФК Шахтар

Донецький Шахтар поверне гроші вболівальникам, які придбали квитки на матч 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Ліона у Харкові.

Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив, що поверне гроші за квитки на матч проти Ліона вболівальникам, які придбали їх на ОСК Металіст. Повернення відбувається лише в касах стадіону, починаючи з 5 грудня. Касир приймає заповнену заяву та видає акт про повернення коштів. Завантажити бланк можна за посиланням.

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При собі необхідно мати паспорт (ПІБ повинні співпадати), а також платіжну картку (якщо квиток був придбаний нею). Процедура відбувається лише особисто. Повернення родичам або знайомим неможлива.

Нагадаємо, матч 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар – Ліон відбудеться в Києві на НСК Олімпійський 12 грудня о 22:00 за київським часом.

Ліга чемпіонів6 турМеталіст (Харків)

Шахтар - Ліон: Середа 12 грудня 2018

Шахтар
до матчу
7
дн
:
10
год
:
22
хв
Ліон
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Ліга чемпіонів Шахтар Шахтар Ліон Ліон Шахтар - Ліон Металіст
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