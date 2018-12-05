Шахтар – Ліон: "гірники" повернуть квитки, придбані на ОСК Металіст

Донецький Шахтар поверне гроші вболівальникам, які придбали квитки на матч 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Ліона у Харкові.

Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив, що поверне гроші за квитки на матч проти Ліона вболівальникам, які придбали їх на ОСК Металіст. Повернення відбувається лише в касах стадіону, починаючи з 5 грудня. Касир приймає заповнену заяву та видає акт про повернення коштів. Завантажити бланк можна за посиланням.

Президент Ліона: Ситуація у Франції схожа на воєнний стан у Харкові

При собі необхідно мати паспорт (ПІБ повинні співпадати), а також платіжну картку (якщо квиток був придбаний нею). Процедура відбувається лише особисто. Повернення родичам або знайомим неможлива.

Нагадаємо, матч 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар – Ліон відбудеться в Києві на НСК Олімпійський 12 грудня о 22:00 за київським часом.