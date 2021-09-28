"Ми зустрілися з хорошою командою, яка продемонструвала багато дриблінгу. Нашою слабкою стороною стала реалізація створених моментів. Могли завершити матч краще, навіть не в блискучий вечір мали 5 моментів. Інтер міг перемогти.

Шахтар – Інтер – 0:0 – відеоогляд матчу

Лаутаро і Джеко грали самовіддано, теж саме стосується Корреа і Санчеса, які мали невеликі проблеми зі здоров'ям. У нас насичений календар, багато матчів за короткий період, тож ми мусили поберегти їх. Шахтар – непередбачувана команда, ми повинні були забивати зі створених нагод. Натомість ми влучили в перекладину та дозволили їхньому голкіперу виконати сейви.

"Гірники" залишаються серйозним суперником навіть на матч на Сан-Сіро. Я вважаю нашу групу збалансованою. Тепер на нас чекає подвійне побачення з Шерифом, а суперник двічі зустрінеться з Реалом. Мине ще два матчі, й тоді поглянемо, як пройде очний поєдинок", – розповів Індзагі на післяматчевій прес-конференції.

До слова, Інтер та Шахтар не змогли виявити сильнішого – команди не забили голів та набрали перші очки у цьогорічній Лізі чемпіонів.

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