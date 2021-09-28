"Мы встретились с хорошей командой, которая продемонстрировала много дриблинга. Нашей слабой стороной стала реализация созданных моментов. Могли завершить матч лучше, даже не в блестящий вечер имели 5 моментов. Мы могли победить.

Шахтер – Интер – 0:0 – видеообзор матча

Лаутаро и Джеко играли самоотверженно, тоже самое касается Корреа и Санчеса, которые имели небольшие проблемы со здоровьем. У нас насыщенный календарь, много матчей за короткий период, и мы должны были поберечь их. Шахтер – непредсказуемая команда, мы должны были забивать из созданных возможностей. Вместо этого мы попали в перекладину и позволили их голкиперу выполнить сейвы.

"Горняки" остаются серьезным соперником даже на матч на Сан-Сиро. Я считаю нашу группу сбалансированной. Теперь нас ждет двойное свидание с Шерифом, а соперник дважды встретится с Реалом. Пройдет еще два матча, и тогда посмотрим, как пройдет очный поединок", – рассказал Индзаги на послематчевой пресс-конференции.

К слову, Интер и Шахтер не смогли выявить сильнейшего – команды не забили голов и набрали первые очки в нынешней Лиге чемпионов.

Шахтер потерял очки с Интером в домашнем матче ЛЧ – Пятов стал героем развязки