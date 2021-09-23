Донецький Шахтар на матчі другого туру Ліги чемпіонів отримає меншу підтримку, ніж розраховував раніше.

"Гірники" були змушені обмежити кількість квитків на поєдинок з чемпіонами Італії у зв'язку з новими карантинними обмеженнями, повідомляє прес-служба донеччан.

Напередодні вся Україна, включно з Києвом, увійшла до "жовтої" зони, у якій є певні заборони. Саме через це кількість перепусток на матч найпрестижнішого єврокубкового турніру обмежена до 50% місткості НСК Олімпійський. Квитки доступні онлайн.

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Нагадаємо, протистояння другого туру Шахтар – Інтер відбудеться у вівторок, 28 вересня, на головній арені України. Стартовий свисток пролунає о 19:45. Окрім "нерадзуррі", у групі D команда Роберто Де Дзербі грає з мадридським Реалом та молдовським Шерифом.

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