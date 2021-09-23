Донецкий Шахтер на матче второго тура Лиги чемпионов получит меньшую поддержку, чем рассчитывал ранее.

"Горняки" были вынуждены ограничить количество билетов на поединок с чемпионами Италии в связи с новыми карантинными ограничениями, сообщает пресс-служба дончан.

Накануне вся Украина, включая Киев, вошла в "желтую" зону, в которой есть определенные запреты. Именно поэтому количество пропусков на матч самого престижного еврокубка ограничено до 50% емкости НСК Олимпийский. Билеты доступны онлайн.

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Напомним, противостояние второго тура Шахтер – Интер состоится во вторник, 28 сентября, на главной арене Украины. Стартовый свисток прозвучит в 19:45. Кроме "нерадзурри", в группе D команда Роберто Де Дзерби играет с мадридским Реалом и молдавским Шерифом.

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