"Я не зміг забити Реалу, але ми здобули дуже важливу перемогу. Передавали один одному впевненість, були єдині, працювали разом. Тому я дуже щасливий. Навіть якщо не заб’ю Інтеру, а Шахтар виграє – буду цілком задоволений.

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В Інтера багато кваліфікованих гравців, але ми теж сильні, в нас теж чимало якісних виконавців. Постараємося викластися на повну перед власними вболівальниками, якнайкраще себе проявити. Потрібно поважати суперника, але грати на перемогу.

Ми готові до Інтера. Містер пояснив, як ми повинні діяти. Попри всі складнощі, маємо на меті показати свій найкращий футбол. Буде важкий поєдинок, однак ми знаємо, що робити на полі.

Схема з трьома захисниками у суперника нас не лякає. Не потрібно в цьому шукати причини. Наприклад, Аталанта грала з трьома центрбеками, а ми її обіграли в прекрасному стилі.

У нас є сильні основні футболісти, а ще кілька хороших гравців готові вийти на заміну. Думаю, в нас все вийде. Головне – правильно налаштуватися. І тоді все вдасться", – сказав Дентінью на прес-конференції.

Нагадаємо, двобій Інтера та Шахтаря відбудеться 27 жовтня. У першій зустрічі групового етапу "гірники" перемогли на виїзді Реал (3:2).

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