Донецький Шахтар приймає міланський Інтер у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Який прогноз на матч Шахтар – Інтер і кому віддають перевагу букмекери, читайте на "Футбол 24".

Матч Шахтар – Інтер відбудеться у вівторок в Києві на НСК Олімпійський. Початок гри 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів – 19:55. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі. Поєдинок пройде з глядачами – стадіон можна буде заповнити на 15% від загальної місткості.

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Шахтар – Інтер: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Фахівці William Hill вважають італійський гранд очевидним фаворитом протистояння. Попри сенсаційну перемогу Шахтаря над Реалом і нічию Інтера з Гладбахом у першому турі підопічним Антоніо Конте все одно віддають суттєву перевагу – коефіцієнт на тріумф "нерадзурі" в Києві складає 1.83. Натомість шанси "гірників" взяти чергові три очки оцінюються значно скромніше – 4.20. На нічию ставлять 3.80.

Аналогічний розвиток подій на Олімпійському прогнозують букмкери Bwin. Перемога Інтера, який перед вояжем до Києва впевнено обіграв Дженоа, оцінюється балом 1.78. Коефіцієнт на звитягу донеччан – 4.00, а цінник нічийного результату 3.80.

Шахтар та Інтер зустрінуться лише вчетверте. Протистояння в рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2005/06 завершилось перемогою італійців в Донецьку (0:2) і нічиєю в Мілані (1:1). А ось крайня зустріч цих команд у півфіналі ЛЄ 2019/20 завершилась жахливим погромом чемпіонів України – 0:5.

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