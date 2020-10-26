"Я не смог забить Реалу, но мы завоевали очень важную победу. Передавали друг другу уверенность, были едины, работали вместе. Поэтому я очень счастлив. Даже если не забью Интеру, а Шахтер выиграет – буду вполне доволен.

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У Интера много квалифицированных игроков, но мы тоже сильные, у нас тоже немало качественных исполнителей. Постараемся выложиться на полную перед собственными болельщиками, лучше себя проявить. Нужно уважать соперника, но играть на победу.

Мы готовы к Интеру. Мистер объяснил, как мы должны действовать. Несмотря на все сложности, хотим показать свой лучший футбол. Будет тяжелый поединок, но мы знаем, что делать на поле.

Схема с тремя защитниками у соперника нас не пугает. Не нужно в этом искать причины. Например, Аталанта играла с тремя центрбеками, а мы ее обыграли в прекрасном стиле.

У нас есть сильные основные футболисты, а еще несколько хороших игроков готовы выйти на замену. Думаю, у нас все получится. Главное – правильно настроиться. И тогда все получится", – сказал Дентиньо на пресс-конференции.

Напомним, поединок Интера и Шахтера состоится 27 октября. В первой встерче группового этапа "горняки" победили на выезде Реал (3:2).

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