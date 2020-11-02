"Попереду складний матч. Борусія – дуже кваліфікована команда з різноманітними сильними сторонами. Ми про них знаємо, але розкривати зараз наш план не будемо. Постараємося показати свою гру. Дуже важливо набрати 3 очки.

Шахтар – Борусія М: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

Минуло лише два тури. Не варто звертати увагу на те, що ми лідируємо в групі. Цей статус на нас не тисне. У футболі все мінливе. У нас ще багато дуже складних матчів проти серйозних суперників. Говорити про становище в групі потрібно після шостого туру, а не другого.

Ми налаштовуємося лише на позитивний результат. Не важливо, чи я заб’ю, чи хтось інший. Головне – командний успіх. Звичайно, я пам’ятаю гол у ворота Хоффенхайма, дуже теплі спогади. Хотілось би завтра забити й іншій німецькій команді, але наголошую, що головне – перемога команди, а не автори голів", – сказав Майкон на передматчевій прес-конференції.

Зустріч Шахтаря та Борусії М відбудеться у Києві 3 листопада, початок о 19:55.

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