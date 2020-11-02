"Впереди сложный матч. Боруссия – очень квалифицированная команда с различными сильными сторонами. Мы о них знаем, но раскрывать сейчас наш план не будем. Постараемся показать свою игру. Очень важно набрать 3 очка.

Шахтер – Боруссия М: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Прошло всего два тура. Не стоит обращать внимание на то, что мы лидируем в группе. Этот статус на нас не давит. В футболе все изменчиво. У нас еще много очень сложных матчей против серьезных соперников. Говорить о положении в группе нужно после шестого тура, а не второго.

Мы настраиваемся только на положительный результат. Не важно, я забью, или кто-то другой. Главное – командный успех. Конечно, я помню гол в ворота Хоффенхайма, очень теплые воспоминания. Хотелось бы завтра забить и другой немецкой команде, но подчеркиваю, что главное – победа команды, а не авторы голов", – сказал Майкон на предматчевой пресс-конференции.

Встреча Шахтера и Боруссии М состоится в Киеве 3 ноября, начало в 19:55.

Шахтер разгромил Мариуполь: самообман "горняков", неопытность Тете, Тищенко-помощник и топ-матч Кудрика