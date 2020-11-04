"Як Трубіну пережити шість пропущених голів? Зробити висновки і йти далі. Часу сумувати немає. Таке буває у всіх воротарів в кар'єрі. Треба не опускати руки, як би важко не було.

Шахтар – Борусія М: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру

Багато незрозумілого по грі Шахтаря з Борусією. Є люди, які повністю провалили гру з німцями, про що ще говорити. Цей склад перегравав Реал, відскочили з Інтером. Тут вже Боруссія не стала бавитися і все було серйозно. Провалився центр поля, у німців був високий пресинг, вихід з оборони. Вони накривали суперника, відбирали м'яч і відразу атакували.

Не знаю, наскільки Каштру помилився зі складом, але це його відповідальність. Він відповідає за результат, в тому числі своїм тренерським кріслом. Треба продовжувати працювати, після таких ударів намагатися піднімати голову і йти далі, а там час покаже", – цитує Худжамова Meta Ratings.

Через поразку Шахтар втратив першу сходинку у групі В та розташувався другим. Свій наступний матч у Лізі чемпіонів "гірники" проведуть аж 25 листопада – команда Каштру спробує взяти реванш у Гладбаха.

Шахтар – як у 41-му, або У бразильців нема аргументів проти Вермахту: Каштру нищать за 0:6 і вказують на "нехлюйство"