"Как Трубину пережить шесть пропущенных голов? Сделать выводы и идти дальше. Времени грустить нет. Такое бывает у всех вратарей в карьере. Надо не опускать руки, как бы трудно не было.

Шахтер – Боруссия М: послематчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Много неясного по игре Шахтера с Боруссией. Есть люди, которые полностью провалили игру с немцами, о чем еще говорить. Этот состав переигрывал Реал, отскочили с Интером. Здесь уже Боруссия не стала баловаться и все было серьезно. Провалился центр поля, у немцев был высокий прессинг, выход из обороны. Они накрывали соперника, отбирали мяч и сразу атаковали.

Не знаю, насколько Каштру ошибся с составом, но это его ответственность. Он отвечает за результат, в том числе своим тренерским креслом. Надо продолжать работать, после таких ударов пытаться поднимать голову и идти дальше, а там время покажет", – цитирует Худжамова Meta Ratings.

Из-за поражения Шахтер потерял первую строчку в группе В и расположился вторым. Свой следующий матч в Лиге чемпионов "горняки" проведут до 25 ноября – команда Каштру попытается взять реванш у Гладбаха.

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