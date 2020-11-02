"Матчі проти Реала та Інтера додали нам багато впевненості. Борусія майже обіграла дві такі команди. Все залежить від настрою на матч. Ми не ховаємося навіть проти сильних команд. Стараємося грати за своїм планом, не опускаємо рук.

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Ми порівнювали наших гравців з футболістами Шахтаря. На другому поверсі Борусія буде мати перевагу. У попередніх матчах ми чимало забивали після стандартів. Було б непогано повторити це проти Шахтаря. Потрібно скористатися своїми шансами.

Ми не скаржимося на календар, на втрачені перемоги в попередніх матчах. Ліга чемпіонів – це не просто пригода, а шанс показати з якнайкращого боку нашу команду", – сказав Хофман на прес-конференції.

Зустріч Шахтаря та Борусії М відбудеться у Києві 3 листопада, початок о 19:55.

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