"Матчи против Реала и Интера добавили нам много уверенности. Боруссия почти обыграла две такие команды. Все зависит от настроя на матч. Мы не прячемся даже против сильных команд. Стараемся играть по своему плану, не опускаем рук.

Шахтер – Боруссия М: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Мы сравнивали наших игроков с футболистами Шахтера. На втором этаже Боруссия будет иметь преимущество. В предыдущих матчах мы много забивали после стандартов. Было бы неплохо повторить это против Шахтера. Нужно воспользоваться своими шансами.

Мы не жалуемся на календарь, на утраченные победы в предыдущих матчах. Лига чемпионов – это не просто приключение, а шанс показать с наилучшей стороны нашу команду", – сказал Хофманн на пресс-конференции.

Встреча Шахтера и Боруссии М состоится в Киеве 3 ноября, начало в 19:55.

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