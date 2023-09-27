Вболівальники "помаранчево-чорних" вже можуть стати власниками перепусток на дуель з чинним чемпіоном Іспанії.

Шахтар на своєму сайті оголосив про початок продажу квитків на домашній матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з Барселоною.

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Реалізація перепусток проходитиме в 2 етапи. 26 вересня стартував пріоритетний продаж квитків для власників абонементів Шахтаря, які можуть відвідати матчі у Гамбурзі, власників абонементів Гамбурга та членів клубу HSV.

27 вересня об 11:00 за київським часом розпочнеться вільний продаж квитків (за наявності) для всіх охочих. Один уболівальник зможе придбати до 4 квитків. Діятиме система динамічного ціноутворення: зі зменшенням кількості доступних місць певної категорії ціна може зростати. Отримати додаткову інформацію щодо придбання VIP-квитків можна, скориставшись контактами: hospitality@shakhtar.com, +38 067 620 40 11 (WhatsApp, Telegram).

Нагадаємо, поєдинок між Шахтарем та Барселоною відбудеться 7 листопада у Гамбурзі на Фолькспаркштадіоні. Початок зустрічі о 19:45 за київським часом.

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