Болельщики "оранжево-черных" уже могут стать обладателями пропусков на дуэль с действующим чемпионом Испании.

Шахтер на своем сайте объявил о начале продажи билетов на домашний матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с Барселоной.

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Реализация пропусков будет проходить в 2 этапа. 26 сентября стартовала приоритетная продажа билетов для владельцев абонементов Шахтера, которые могут посетить матчи в Гамбурге, владельцев абонементов Гамбурга и членов клуба HSV.

27 сентября в 11:00 по киевскому времени начнется свободная продажа билетов (при наличии) для всех желающих. Один болельщик сможет приобрести до 4 билетов. Будет действовать система динамического ценообразования: с уменьшением количества доступных мест определенной категории цена может расти. Получить дополнительную информацию о приобретении VIP-билетов можно, воспользовавшись контактами: hospitality@shakhtar.com, +38 067 620 40 11 (WhatsApp, Telegram).

Напомним, поединок между Шахтером и Барселоной состоится 7 ноября в Гамбурге на Фолькспаркштадионе. Начало встречи в 19:45 по киевскому времени.

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