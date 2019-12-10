Шахтар – Аталанта: Каштру оголосив попередню заявку на матч Ліги чемпіонів

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру визначився зі списком гравців, які матимуть змогу зіграти у вирішальному поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів.
Луїш Каштру заявив на вирішальний матч проти Аталанти 21 гравця, інформує офіційний Instagram Шахтаря.
Шахтар – Аталанта: передматчева прес-конференція Луїша Каштру
Воротарі: Пятов, Шевченко, Трубін.
Захисники: Кривцов, Хочолава, Матвієнко, Ісмаїлі, Додо, Болбат.
Півзахисники: Степаненко, Тайсон, Маркос Антоніо, Дентінью, Марлос, Тете, Коноплянка, Соломон, Патрік, Сіпріано.
Нападники: Мораєс.
Нагадаємо, Шахтар після п’яти турів посідає у групі С другу сходинку, набравши шість очок, Аталанта з чотирма пунктами – остання. Цей поєдинок матиме для обох команд надважливе значення, адже перемога може вивести кожну з них у плей-офф Ліги чемпіонів.
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