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Шахтар – Аталанта: Каштру оголосив попередню заявку на матч Ліги чемпіонів

10 грудня 23:01 361 Читать на русском
Шахтар – Аталанта: Каштру оголосив попередню заявку на матч Ліги чемпіонів
Гравці Шахтаря / УАФ

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру визначився зі списком гравців, які матимуть змогу зіграти у вирішальному поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів.

 

Луїш Каштру заявив на вирішальний матч проти Аталанти 21 гравця, інформує офіційний Instagram Шахтаря.

Шахтар – Аталанта: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

Воротарі: Пятов, Шевченко, Трубін.

Захисники: Кривцов, Хочолава, Матвієнко, Ісмаїлі, Додо, Болбат.

Півзахисники: Степаненко, Тайсон, Маркос Антоніо, Дентінью, Марлос, Тете, Коноплянка, Соломон, Патрік, Сіпріано.

Нападники: Мораєс.

Нагадаємо, Шахтар після п’яти турів посідає у групі С другу сходинку, набравши шість очок, Аталанта з чотирма пунктами – остання. Цей поєдинок матиме для обох команд надважливе значення, адже перемога може вивести кожну з них у плей-офф Ліги чемпіонів.

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Кто в заявке «Шахтера» на матч с «Аталантой» в Лиге чемпионов? ⠀ @luis_castro_official назвал список из 21 игрока. Ваш идеальный состав на #ШахтерАталанта? ⠀ Who is on #Shakhtar’s player list for the match vs Atalanta in the @ChampionsLeague? ⠀ @luis_castro_official named the list of 21 players. What is your dream team for #ShakhtarAtalanta? ⠀ Хто в заявці «Шахтаря» на матч з «Аталантою» в Лізі чемпіонів? ⠀ @luis_castro_official оголосив список із 21 гравця. Ваш ідеальний склад на #ШахтарАталанта? #UCL

Допис, поширений FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

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Ліга чемпіонів Шахтар Шахтар Аталанта Аталанта Луїш Каштру Луїш Каштру Шахтар - Аталанта
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