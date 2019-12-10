Шахтар – Аталанта: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру поділився очікуваннями від вирішального матчу 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Аталанти.

"Шанси у обох команд абсолютно однакові, обидві хочуть вийти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Завтра буде дуже цікава зустріч між двома великими командами з відмінними складами. Оцінюю шанси як 50 на 50. Обидві команди будуть боротися до кінця. Склад Шахтаря на завтрашній матч вже визначений.

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Чи проводились санкції щодо Тайсона стосовно його поведінки? Всі ці ситуації вирішуються всередині клубу. Ми не обговорюємо це публічно. Тайсон прекрасно розуміє, коли він винен. Розмови проводяться всередині команди, щоб вирішувати ці ситуації.

Як вплинуть на атакувальну лінію Аталанти травми Сапати та Ілічіча? Гравці взаємозамінні. Звичайно, тренери люблять, щоб всі гравці були доступні. Але я не думаю, що через одного або двох гравців сильно зміниться гра.

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Аталанту потрібно розглядати як дуже сильний колектив. Суперника потрібно розглядати за колективними діями. У Маліновського є інші якості, дуже сильний удар з-за меж штрафного. Але потрібно приймати команду як колектив. Як вони діють в динаміці, як обороняються, як атакують. Я завжди розглядаю команду як колектив, а не окремих гравців", – цитує Каштру Sport.ua.

Нагадаємо, Шахтар після п’яти турів посідає у групі С другу сходинку, набравши шість очок, Аталанта з чотирма пунктами остання. Цей поєдинок матиме для обох команд надважливе значення, адже перемога може вивести кожну з них у плей-офф Ліги чемпіонів.

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