Шахтар – Аталанта: Гасперіні похвалив "гірників", назвав ключовий матч в ЛЧ і здивував бажаним суперником у плей-офф

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні на післяматчевій прес-конференції прокоментував перемогу над Шахтарем (3:0) в 6-му турі групового турніру Ліги чемпіонів 2019/20. Італійська команда вийшла у плей-офф ЛЧ, а "гірники" гратимуть в Лізі Європи.

"Перший тайм був дуже складним, на початку зустрічі ми мали моменти, але не реалізували їх. Відразу по перерві краще виглядав Шахтар, він міг забивати. Ми здобули впевненість лише після того, як відкрили рахунок. Далі вже було легше.

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Я дуже радий за команду, за цей результат. Ми знали, що потрібно бути обережними, адже в Шахтаря є швидкі футболісти, які вміють розвивати миттєві контратаки. Наші сильні сторони в тому, що ми вміємо створити потужний позиційний тиск на ворота суперника. Аталанта традиційно сильно проводить кінцівку. Сьогодні ми також додали та здобули необхідний результат.

Ми вірили в команду протягом всього групового етапу, навіть після трьох поразок. Ключовою для Аталанти стала нічия з Манчестер Сіті. Паралельно з тим поєдинком ще й Шахтар розписав мирову з Динамо Загреб, що стало позитивним знаком для нас.

Аталанта сильна командно та не залежна від конкретних виконавців. Без Ілічіча та Сапати було важко, але ми здатні обійтися без будь-якого футболіста. Наші гравці знають, що робити на полі, добре виконують свої функції. Сьогодні всі в цьому могли пересвідчитися.

Перед матчем я назвав Шахтар фаворитом, бо їх влаштовувала і перемога, і нічия, а ми мусили лише вигравати. Я дійсно вважав, що господарі мають більше шансів на підсумковий успіх, але ми зуміли показати свій клас.

З ким би хотів грати в 1/8 фіналу? З суперником з дуже-дуже красивого міста, щоб наші вболівальники насолодилися виїздом. А в ігровому плані я не маю побажань", – розповів Гасперіні.

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