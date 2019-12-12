Шахтар – Аталанта: фанат втратив майже 100 тисяч фунтів через невдачу "гірників"

Виліт Шахтаря з Ліги чемпіонів серйозно засмутив одного з уболівальників, який втратив неймовірний шанс суттєво покращити своє фінансове становище.

Один з уболівальників обрав експрес на поєдинки 6-го туру групового турніру Ліги чемпіонів та ще кілька спортивних подій. Він був за крок до вражаючого успіху, але завадила поразка Шахтаря від Аталанти на ОСК Металіст.

Шахтар – Аталанта – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Фанат вгадав підсумок всіх подій, за винятком матчу в Харкові. Поставивши скромних 30 фунтів, він був близьким до виграшу 91-ї тисячі, адже сумарний коефієнт на всі події склав більше 3-х тисяч. Єдина його невдача – ставка на перемогу Шахтаря над Аталантою, яка в підсумку і позбавила прихильника азартних ігор космічного виграшу.

Нагадаємо, жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи пройде у понеділок, 16 грудня. Шахтар потрапить у кошик з несіяними командами.

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