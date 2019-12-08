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Шахтар – Аталанта: Джімшиті зізнався, що ментально допоможе бергамаскам у Харкові

06:30 356 Читать на русском
Шахтар – Аталанта: Джімшиті зізнався, що ментально допоможе бергамаскам у Харкові
Берат Джімшиті / фото із соцмереж

Оборонець Аталанти з Бергамо Берат Джімшиті поділився очікуваннями від вирішального поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря.

 

"Шахтар – дуже сильна команда. Але нам підходить лише один результат у матчі з ними. Це може допомогти нам у ментальному плані", – цитує албанця Tuttomercatoweb.

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Відзначимо, що обидві команди продовжують претендувати на місце в 1/8 фіналу ЛЧ. "Гірникам" достатньо перемоги, щоб вийти до плей-офф. Натомість Аталанті потрібно перемагати чемпіонів України й сподіватися на поразку Динамо Загреб від Ман Сіті.

Нагадаємо, що матч Шахтар – Аталанта відбудеться у середу, 11 грудня. Початок поєдинку о 19:55.

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Берат Джімшиті Берат Джімшиті Аталанта Аталанта Ліга чемпіонів Шахтар - Аталанта
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