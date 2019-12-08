Шахтар – Аталанта: Джімшиті зізнався, що ментально допоможе бергамаскам у Харкові

Оборонець Аталанти з Бергамо Берат Джімшиті поділився очікуваннями від вирішального поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря.

"Шахтар – дуже сильна команда. Але нам підходить лише один результат у матчі з ними. Це може допомогти нам у ментальному плані", – цитує албанця Tuttomercatoweb.

Шахтар – Аталанта: Гомес розповів про настрій команди перед битвою з "гірниками"

Відзначимо, що обидві команди продовжують претендувати на місце в 1/8 фіналу ЛЧ. "Гірникам" достатньо перемоги, щоб вийти до плей-офф. Натомість Аталанті потрібно перемагати чемпіонів України й сподіватися на поразку Динамо Загреб від Ман Сіті.

Нагадаємо, що матч Шахтар – Аталанта відбудеться у середу, 11 грудня. Початок поєдинку о 19:55.

Аталанта – Верона: Маліновський створив шедевр, зірвав овації та впорався на чужій позиції, а "богиня" не лякає Шахтар