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Шахтар – Аталанта: Гомес розповів про настрій команди перед битвою з "гірниками"

21:43 69 Читать на русском
Шахтар – Аталанта: Гомес розповів про настрій команди перед битвою з "гірниками"
Алехандро Гомес / SKY Italia

Півзахисник Аталанти Алехандро Гомес розповів про настрій команди перед вирішальним матчем у груповому раунді Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

 

"Віримо, що вийдемо в плей-офф Ліги чемпіонів. Ми підходимо до матчу з Шахтарем, як до фіналу Кубка. Або виграємо, або вилітаємо. Постараємося виграти в цьому матчі в своєму стилі. З силою, фізичною готовністю і відмінною технікою. Ми в це сильно віримо", – цитує аргентинця Tuttoatalanta.

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Нагалдаємо, матч 6-го туру Ліги чемпіонів Шахтар – Аталанта відбудеться у вівторок, 11-го грудня. Для виходу у плей-офф бергамаскам необхідно обігрувати чемпіона України і сподіватися на втрату очок Динамо Загреб у домашньому матчі проти Манчестер Сіті.

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Шахтар - Аталанта Ліга чемпіонів Алехандро Папу Гомес Алехандро Папу Гомес Аталанта Аталанта
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