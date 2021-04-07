Шабанов взяв участь у водній "війні" Легії – відео, яке зробить ваш день
Футболісти Легії продемонстрували вміння весело і яскраво проводити вільний час.
Тренувальна база варшавського клубу на кілька хвилин перетворилась на справжнє поле битви. Щоправда, замість зброї були кульки з водою.
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Все це відбувалось на Поливаний понеділок. Український оборонець Артем Шабанов спершу спостерігав за діями своїх одноклубників, а потім сам приєднався до битви. Підбадьорював гравців і тренерський штаб. У підсумку – вийшло весело та мокро.
До слова, Шабанов приєднався до польського колективу на правах оренди з Динамо до літа 2021-го. Він вже встиг зіграти 7 поєдинків у футболці Легії.
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