Тренувальна база варшавського клубу на кілька хвилин перетворилась на справжнє поле битви. Щоправда, замість зброї були кульки з водою.

Русин дізнався покарання за відмову грати в дублі Легії

Все це відбувалось на Поливаний понеділок. Український оборонець Артем Шабанов спершу спостерігав за діями своїх одноклубників, а потім сам приєднався до битви. Підбадьорював гравців і тренерський штаб. У підсумку – вийшло весело та мокро.

До слова, Шабанов приєднався до польського колективу на правах оренди з Динамо до літа 2021-го. Він вже встиг зіграти 7 поєдинків у футболці Легії.

Справи в іншого українця – Назарія Русина – гірші. Через конфлікт з тренерами його перевели в дубль, форвард провів лише 59 хвилин за основну команду.

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