"У Шахтаря залишається 4 очки, і він ще у грі. Звичайно, це важкий удар психологічно. У Лізі чемпіонів недбалість не прощається. І все-таки я сподіваюся, що у виїзному матчі з Борусією Шахтар зможе нав'язати свою гру. Найважливіше зараз – добре зіграти з Борусією, поки Реал та Інтер будуть розбиратися між собою.

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Думаю, Шахтарю під силу залишитися на третьому місці в групі. Запас зроблений непоганий, і я дуже на це сподіваюся. Потрібно зробити аналіз помилок, адже нічого не проходить безслідно. Рано чи пізно це повинно було статися. Не можна весь час літати у хмарах.

Але ще нічого не втрачено. Так, це болючий удар, але вся боротьба ще попереду, хоч і непроста. Надія є, це єдине що нам зараз залишається, тільки сподіватися. Думаю, що за третє місце Шахтар все-таки побореться", – цитує Севідова UA-Football.

Через поразку Шахтар втратив першу сходинку у групі В та розташувався другим. Свій наступний матч у Лізі чемпіонів "гірники" проведуть аж 25 листопада – команда Каштру спробує взяти реванш у Гладбаха.

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