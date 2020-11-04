"У Шахтера остается 4 очка, и он еще в игре. Конечно, это тяжелый удар психологически. В Лиге чемпионов небрежность не прощается. И все же я надеюсь, что в выездном матче с Боруссией Шахтер сможет навязать свою игру. Самое важное сейчас – хорошо сыграть с Боруссией, пока Реал и Интер будут разбираться между собой.

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Думаю, Шахтеру по силам остаться на третьем месте в группе. Запас сделан неплохой, и я очень на это надеюсь. Нужно сделать анализ ошибок, ведь ничего не проходит бесследно. Рано или поздно это должно было произойти. Нельзя все время летать в облаках.

Но еще ничего не потеряно. Да, это болезненный удар, но вся борьба еще впереди, хотя и непростая. Надежда есть, это единственное что нам сейчас остается, только надеяться. Думаю, что за третье место Шахтер все же поборется", – цитирует Севидова UA-Football.

Из-за поражения Шахтер потерял первую строчку в группе В и расположился вторым. Свой следующий матч в Лиге чемпионов "горняки" проведут до 25 ноября – команда Каштру попытается взять реванш у Гладбаха.

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