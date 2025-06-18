Серебренніков: Англія підправила собі статистику в матчі з Панамою

Екс-гравець Динамо Сергій Серебренніков прокоментував розгромну перемогу Англії над Панамою (6:1).

"Такий великий рахунок свідчить як про силу збірної Англії, так і про слабкість збірної Панами. Ще після першого поєдинку панамської команди з бельгійцями (0:3) я говорив, що ця збірна, поряд з Саудівською Аравією, є однією з найслабших на турнірі. Що й потрібно було довести!

Англія – Панама – 6:1 – відео голів та огляд матчу

Англійці, в свою чергу, в стартовому матчі показали дуже пристойну гру. Це швидкі і технічні хлопці, які вміють створювати в атаці, тому їхня перемога абсолютно закономірна.

Загалом, вийшло таке собі тренування для збірної Англії, яка підправила собі статистику і тепер буде впевнено очікувати зустрічі з куди більш серйозним суперником – Бельгією", – цитує Серебреннікова Команда 1.