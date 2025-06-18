toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
ПОЛЬЩА - КОЛУМБІЯ ЯПОНІЯ - СЕНЕГАЛ АНГЛІЯ - ПАНАМА Новини ЧС 2018

Серебренніков: Англія підправила собі статистику в матчі з Панамою

24 червня 21:15 372 Читать на русском
Серебренніков: Англія підправила собі статистику в матчі з Панамою
Англія – Панама – 6:1 / Getty Images

Екс-гравець Динамо Сергій Серебренніков прокоментував розгромну перемогу Англії над Панамою (6:1).

"Такий великий рахунок свідчить як про силу збірної Англії, так і про слабкість збірної Панами. Ще після першого поєдинку панамської команди з бельгійцями (0:3) я говорив, що ця збірна, поряд з Саудівською Аравією, є однією з найслабших на турнірі. Що й потрібно було довести!

Англія – Панама – 6:1 – відео голів та огляд матчу

Англійці, в свою чергу, в стартовому матчі показали дуже пристойну гру. Це швидкі і технічні хлопці, які вміють створювати в атаці, тому їхня перемога абсолютно закономірна.

Загалом, вийшло таке собі тренування для збірної Англії, яка підправила собі статистику і тепер буде впевнено очікувати зустрічі з куди більш серйозним суперником – Бельгією", – цитує Серебреннікова Команда 1.

ЧС-2018 2 тур

Англія - Панама: Неділя 24 червня 2018

Англія
Матч завершено
6 : 1
Панама
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Англія Англія Панама Панама Сергій Серебренніков Англія - Панама
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
39
хв
Саудівська Аравія
17:00
Єгипет
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук