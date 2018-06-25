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Серебренников: Англия подправила себе статистику в матче с Панамой

24 июня 21:15 42 Читати українською
Серебренников: Англия подправила себе статистику в матче с Панамой
Англия – Панама – 6:1 / Getty Images

Экс-игрок Динамо Сергей Серебренников прокомментировал разгромную победу Англии над Панамой (6:1).

"Такой крупный счет свидетельствует как о силе сборной Англии, так и о слабости сборной Панамы. Еще после первого поединка панамской команды с бельгийцами (0:3) я говорил, что эта сборная, наряду с Саудовской Аравией, является одной из слабейших на турнире. Что и требовалось доказать!

Англия – Панама – 6:1 – видео голов и обзор матча

Англичане, в свою очередь, в стартовом матче показали очень приличную игру. Это быстрые и техничные ребята, умеющие созидать в атаке, поэтому их победа абсолютно закономерна.

В общем, получилась такая себе тренировка для сборная Англии, которая подправила себе статистику и теперь будет уверенно ожидать встречи с куда более серьезным соперником – Бельгией", – цитирует Серебренникова Команда 1.

ЧМ-2018 2 тур

Англия - Панама: Воскресенье 24 июня 2018

Англия
Матч окончен
6 : 1
Панама
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Теги
ЧМ 2018 Англия Англия Панама Панама Сергей Серебренников Англия - Панама
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