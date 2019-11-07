Сенсационный хет-трик Родриго в видеообзоре матча Реал – Галатасарай – 6:0

Реал не оставил камня на камне от Галатасарая в матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и главных моментов встречи на сайте "Футбол 24".

Мадридцы со старта взялись за дело, и уже на 14 минуте громили соперника со счетом 3:0 – дубль в активе Родриго и пенальти Серхио Рамоса. Под занавес тайма Бензема отправил в ворота Галатасарая четвертый мяч.

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После перерыва Реал несколько успокоился и уже не так сильно гнался за голами. Казалось, что игра завершится с результатом первого тайма, однако подопечные Зидана выдали мощную концовку. Бензема сначала сам замкнул прострел Карвахаля, а через десять минут обыгрался с Родриго и помог 18-летнему бразильцу оформить хет-трик.