Шотландський клуб продовжує активно працювати з громадянами України, які через війну були змушені покинути свою батьківщину.

Селтік вирішив допомогти українцям побачити матч за участю донецької команди. "Кельти" подарують кілька сотень квитків біженцям. Також діти з України будуть серед тих, хто виведе футболістів на поле.

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"Ми підтримуватимемо якомога більше українців – людей, які шукають безпеку, притулок, їжу та одяг. Ми прагнемо надавати значну підтримку людям, яким часто нікуди більше звернутися. Через Celtic FC Foundation ми запровадимо проект, який стартує цього тижня. У його рамках ми працюватимемо з українськими сім'ями та дітьми, пропонуючи підтримку психічного здоров'я, фізичного благополуччя та соціальної інтеграції. Все це буде реалізовано у Celtic Park", – йдеться у повідомленні прес-служби Селтіка.

Нагадаємо, поєдинок Селтік – Шахтар відбудеться завтра, 25 жовтня, у Глазго. Стартовий свисток пролунає о 22:00. Після чотирьох турів донеччани розташувалися на третьому місці групи F, маючи у своєму активі 5 очок. Шотландці посідають останнє місце у квартеті, набравши лише одне очко.

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