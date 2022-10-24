Селтик решил помочь украинцам увидеть матч с участием донецкой команды. "Кельты" подарят несколько сотен билетов беженцам. Также дети из Украины будут среди тех, кто выведет футболистов на поле.

Селтик – Шахтер: пресс-конференция Йовичевича – о фаворите, кадровых потерях и Иране, который помогает убивать украинцев

"Мы будем поддерживать как можно больше украинцев – людей, которые ищут безопасность, убежище, еду и одежду. Мы стремимся оказывать значительную поддержку людям, которым часто некуда больше обратиться. Через Celtic FC Foundation мы введем проект, который стартует на этой неделе. В его рамках мы будем работать с украинскими семьями и детьми, предлагая поддержку психического здоровья, физического благополучия и социальной интеграции. Все это будет реализовано в Celtic Park", – говорится в сообщении пресс-службы Селтика.

Напомним, поединок Селтик – Шахтер состоится завтра, 25 октября, в Глазго. Стартовый свисток прозвучит в 22:00. После четырех туров дончане расположились на третьем месте группы F, имея в своем активе 5 очков. Шотландцы занимают последнее место в квартете, набрав лишь одно очко.

"Ракети, дрони. Який, блін, футбол?": емоційне інтерв'ю Данила Сікана – сльози, українська мова та Ліга чемпіонів