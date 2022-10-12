Селтік – РБ Лейпциг – 0:2 – відео голів та огляд матчу суперників Шахтаря
11:30 - Читать на русском
РБ Лейпциг переміг Селтік у 4 турі Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
завершено
Тімо Вернер 75’
Еміль Форсберг 84’
75’ Тімо Вернер
84’ Еміль Форсберг
Шотландці мали забивати першими – каркас двічі рятував німців. Команди по перерві обмінювались моментами, але влучнішим був Лейпциг.
РБ Лейпциг впевнено здолав Селтік і обійшов Шахтар у групі Ліги чемпіонів – Вернер нагадав про себе голом і асистом
Вернер чудовим ударом головою відкрив рахунок, крапку поставив Форсберг. Перемога дозволила РБ піднятись на другу сходинку групи F, посунувши Шахтар. Селтік залишився останнім з одним пунктом. Першим у квартеті йде Реал.
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