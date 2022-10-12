Селтик – РБ Лейпциг – 0:2 – видео голов и обзор матча соперников Шахтера
11:30 - Читати українською
РБ Лейпциг победил Селтик в 4 туре Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
завершено
Тимо Вернер 75’
Эмиль Форсберг 84’
75’ Тимо Вернер
84’ Эмиль Форсберг
Шотландцы должны были забивать первыми – каркас дважды спасал немцев. Команды после перерыва обменивались моментами, но точнее был Лейпциг.
РБ Лейпциг уверенно одолел Селтик и обошел Шахтер в группе Лиги чемпионов – Вернер напомнил о себе голом и ассистом
Вернер отличным ударом головой открыл счет, точку поставил Форсберг. Победа позволила РБ подняться на второе место группы F, сдвинув Шахтер. Селтик остался последним с одним пунктом. Первым в квартете идет Реал.
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