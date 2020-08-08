Саррі розізлився через запитання про своє майбутнє в Ювентусі після фіаско з Ліоном

"На жаль, ми вилетіли через перший матч. А фактично – через перший тайм першого матчу. Це турнір, в якому ти або пан, або пропав. І після відмінних результатів ми все одно вибуваємо... Якщо не зважати величезне розчарування через виліт, то я дуже задоволений командою сьогодні, оскільки вони проявили характер і виклалися на повну.

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Якби ми не вилетіли, я б повернувся додому щасливим сьогодні ввечері. Думаю, ми показали відмінну гру. Ми пропустили з пенальті вже на десятій хвилині, і це могло призвести до божевілля. Але ми зробили камбек і виграли матч, та ще й створили шість або сім можливостей для взяття воріт.

Чого чекаю від зустрічі з керівництвом Ювентуса? Не думаю, що керівники найвищого рівня ухвалюватимуть рішення на основі одного матчу. Будуть оцінювати весь сезон. Я вважаю таке питання образливим, але не щодо мене, а щодо директорів клубу. У мене є контракт, я буду його поважати і нічого не чекаю", – цитує Саррі офіційний сайт УЄФА.

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