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Сарри разозлился из-за вопроса о своем будущем в Ювентусе после фиаско с Лионом

09:16 - Читати українською
Сарри разозлился из-за вопроса о своем будущем в Ювентусе после фиаско с Лионом
Маурицио Сарри / Getty images

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал вылет из Лиги чемпионов по итогам противостояния с Лионом. Впервые в истории туринцы вылетели из плей-офф ЛЧ от французского клуба.

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"К сожалению, мы вылетели из-за первого матча. А фактически – из-за первого тайма первого матча. Это турнир, в котором ты или пан, или пропал. И после отличных результатов мы все равно выбываем... Если не учитывать огромное разочарование из-за вылета, я очень доволен командой сегодня, поскольку они проявили характер и выложились по полной.

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Если бы мы не вылетели, я бы вернулся домой счастливым сегодня вечером. Думаю, мы показали отличную игру. Мы пропустили с пенальти уже на десятой минуте, и это могло привести к безумию. Но мы сделали камбэк и выиграли матч, да еще и создали шесть или семь возможностей для взятия ворот.

Чего жду от встречи с руководством Ювентуса? Не думаю, что руководители высшего уровня будет принимать решение на основе одного матча. Будут оценивать весь сезон. Я считаю такой вопрос оскорбительным, но не для меня, а для директоров клуба. У меня есть контракт, я буду его уважать и ничего не жду", – цитирует Сарри официальный сайт УЕФА.

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Ювентус Ювентус Лига чемпионов Ювентус - Лион Маурицио Маурицио Сарри
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