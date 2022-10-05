Вже на старті звітного матчу Александр-Арнольд відкрив рахунок блискучим ударом зі штрафного. По перерві перевагу Ліверпуля подвоїв Салах. Для Мохамеда це 35 гол в ЛЧ за мерсисайдців. Лише Дідьє Дрогба (Челсі) та Серхіо Агуеро (Ман Сіті) забили більше, представляючи АПЛ, – в обох по 36 м'ячів.

Наполі знищив Аякс з тенісним рахунком в ЛЧ, Ліверпуль впорався з Рейнджерс завдяки філігранному удару Трента

Завдяки цій перемозі Ліверпуль закріпився на другому місці в турнірній таблиці групи А. Лідирує Наполі, який випереджає команду Юргена Клоппа на три очки. Натомість Рейнджерс програв усі три матчі й розташувався на дні квартету.