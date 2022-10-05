Уже на старте отчетного матча Александр-Арнольд открыл счет блестящим ударом со штрафного. После перерыва преимущество Ливерпуля удвоил Салах. Для Мохамеда это 35 гол в ЛЧ за мерсисайдцев. Только Дидье Дрогба (Челси) и Серхио Агуэро (Ман Сити) забили больше, представляя АПЛ, – у обоих по 36 мячей.

Наполи уничтожил Аякс с теннисным счетом в ЛЧ, Ливерпуль справился с Рейнджерс благодаря филигранному удару Трента

Благодаря этой победе Ливерпуль закрепился на втором месте в турнирной таблице группы А. Лидирует Наполи, опережающий команду Юргена Клоппа на три очка. Рейнджерс же проиграл все три матча и расположился на дне квартета.