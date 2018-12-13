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"Між Динамо та Шахтарем розтанув лід", – відверта заява Сабо

15:39 290 Читать на русском
"Між Динамо та Шахтарем розтанув лід", – відверта заява Сабо
Йожеф Сабо / соцмережі

Футбольний експерт Йожеф Сабо прокоментував велику відвідуваність на матчі 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар – Ліон (1:1).

"Я розмовляв зі своїми знайомими. Всі збиралися йти на футбол. Навіть приїжджали люди із Закарпаття. Я був щасливий, тому що мені здається, між Шахтарем і Динамо розтанув лід. Буде нормальна дружба.

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Динамо сказало: "Грайте, будь ласка". Привели стадіон за короткий час у порядок. Вся Україна вболівала за Шахтар, тому що люди хотіли перемоги", – сказав Сабо в ефірі каналу Футбол 1.

Нагадаємо, Шахтар не зміг обіграти Ліон на НСК Олімпійський і вилетів у Лігу Європи.

Ліга чемпіонів6 турНСК Олімпійський (Київ)

Шахтар - Ліон: Середа 12 грудня 2018

Шахтар
Матч завершено
1 : 1
Ліон
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Динамо Динамо Ліга чемпіонів Йожеф Сабо Шахтар - Ліон Шахтар Шахтар
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