"Між Динамо та Шахтарем розтанув лід", – відверта заява Сабо

Футбольний експерт Йожеф Сабо прокоментував велику відвідуваність на матчі 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар – Ліон (1:1).

"Я розмовляв зі своїми знайомими. Всі збиралися йти на футбол. Навіть приїжджали люди із Закарпаття. Я був щасливий, тому що мені здається, між Шахтарем і Динамо розтанув лід. Буде нормальна дружба.

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Динамо сказало: "Грайте, будь ласка". Привели стадіон за короткий час у порядок. Вся Україна вболівала за Шахтар, тому що люди хотіли перемоги", – сказав Сабо в ефірі каналу Футбол 1.

Нагадаємо, Шахтар не зміг обіграти Ліон на НСК Олімпійський і вилетів у Лігу Європи.