"Рівень Шахтаря розчарував". Французькі ЗМІ обожнюють Фекіра за успіх Ліона в засніженому Києві та оцінюють нашу команду

Шахтар у Києві розписав нічию з Ліоном (1:1) і припинив участь у Лізі чемпіонів, потрапивши у плей-офф Ліги Європи. Французькі журналісти визнають, що вояж у Київ був складним, але оцінки своєму клубу ставлять вищі.

L'Equipe: Великі

Головне спортивне видання Франції присвятило київському матчу 4 сторінки свіжого номера, який вийшов з такою першою шпальтою:

"Фекір виводить Ліон в плей-офф Ліги чемпіонів після нічиєї проти Шахтаря. ОЛ пройшов через всі емоції: страх, сумніви, а потім велике щастя, коли Набіль Фекір зрівняв рахунок вишуканим ударом лівою. Цей гол, безумовно, найважливіший у кар'єрі капітана Ліона. Він приніс Олімпіку переможну нічию в неймовірно холодному Києві. Ліон повертається в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів через 7 років.

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Олімпік знає, що таке холод, сніг і червоний ніс. У годині їзди від Ліона є Альпи. Вчора Київ виглядав лижним курортом – мінусова температура і сніг, який налипав на волосся. Якість гри постраждала, особливо в фазі переходу з оборони до атаки. В певних моментах захисники віддавали перевагу дальнім вибиванням перед коротким пасом", – пише у звіті L'Equipe.

Авторитетне видання вище оцінило Ліон – 6.1, додавши, що французи хоч і не реалізували свої численні моменти, однак відмінно відреагували на програшну ситуацію, перш ніж сісти в оборону. Шахтар отримав 4.9 бала і таку характеристику: "Українці забили в першому таймі всупереч логіці матчу – ще до того, як вони додали в грі. Шахтарю залишається втішати себе Лігою Європи, куди він вилетів за підсумками групового етапу".

У складі Шахтаря найвищі оцінки отримали Мораєс, Тайсон, Ісмаїлі та Пятов – по 6 балів. Наставник "гірників" Паулу Фонсека має оцінку 5.

Найкращим гравцем зустрічі став Набіль Фекір – 7 балів, як і в трьох його партнерів. L'Equipe присвятила капітану окремий матеріал із заголовком "Снігова зірка".

"Хто міг врятувати Ліон, як не Фекір? Його гол – диво-удар, який приніс Ліону плей-офф Ліги чемпіонів. Техніка та відчуття гри Набіля дали французькій команді темп. Єдиний його недолік – жовта картка, через яку капітан пропустить перший матч 1/8 фіналу."

France Football: Ліон – серед найкращих

"Ліон домінував, але був незграбним проти Шахтаря. Команду врятував гол Фекіра. Завдяки Набілю Ліон полегшено зітхає та виходить у плей-офф Ліги чемпіонів.

Олімпіку було складно грати з Шахтарем. Під українським снігом Ліон отримав на голову всі проблеми на світі, коли Мораєс відкрив рахунок. На щастя, Набіль Фекір одягнув свій плащ героя, повернув Ліон на друге місце в групі та забезпечив вихід в 1/8 фіналу. У наступному раунді буде 2 французькі клуби.

Шахтар – Ліон – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Декілька петард і фаєрів, які полетіли на поле перед початком зустрічі, анонсували вогняну битву між Шахтарем і Ліоном. Погода серйозно вплинула на гру, але матч пройшов добре. Падав сніг, червона розмітка, оранжевий м'яч – справжня зимова гра. Холоду захисникам ОЛ додав гол Мораєса. Оборона чогось чекала, а Ісмаїлі знайшов центрфорварда, якому залишалося влучити у ворота в оточенні 5 захисників.

Це був єдиний удар українців до перерви. Ліон домінував у першому таймі та створив численні моменти, але не реалізував їх. По перерві гості були ніби в пасці, а шанси Шахтаря зростали. Аж поки не забив герой Фекір з передачі Депая. Долю такого поєдинку вирішують деталі, особливе натхнення та виняткові дії певних футболістів, яким вчора став Фекір", – вважає видання.

France Football назвало Набіля головним героєм матчу, а Бертрана Траоре – найбільшим невдахою через неймовірну кількість змарнованих моментів.

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Виставляючи оцінки гравцям Шахтаря, FF виділив в українській команді тих же Тайсона, Мораєса, Ісмаїлі та Пятова – 6 балів.

Окрема похвала дісталася Тайсону, якого називають "справжньою зброєю". "Невловимий бразилець брав участь у всіх атаках Шахтаря. І на лівому фланзі, і в центрі часто йшов у дриблінг, знаходив партнерів передачами з глибини. Він допомагав команді, вміло тримаючи м'яч під тиском суперника та здійснюючи вертикальні рейди", – пишуть про Тайсона.

Le Figaro: Фекір виводить Ліон в 1/8 фіналу після важкого для дихання матчу

Видання аналізує гру, виділяючи 3 відкриття та 3 розчарування. Позитивні слова написані на адресу автора переможного гола Набіля Фекіра, центрхава Лукаса Тузара, який замінив Ндомбеле і видав прекрасний матч, а також голкіпера Антоні Лопеша.

Що стосується негативу. Тете на правому фланзі Ліона занадто багато дозволяв Тайсону та Ісмаїлі, на думку видання. Обурення – таким словом характеризують гру марнотратника Бертрана Траоре. Ну а третій пункт, який не виправдав сподівання, це "загальний рівень Шахтаря".

"Розчарування. Шахтар не продемонстрував нічого захопливого у цій грі. Українці зіграли на своєму рівні, але припустилися багатьох помилок як в обороні, так і в центрі поля. Вони трималися на плаву виключно завдяки реалізації Жуніора Мораєса та дуету Ісмаїлі-Тайсон. Все інше неймовірно розчарувало", – пише журналіст Алексіс Реландо-Дешам.

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Maxifoot: Фекір відправляє Ліон в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Під київським снігом французький клуб зіграв внічию проти Шахтаря та вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів. Завдання було простим – не програти в Україні. Але вийшло все не так просто...

Оцінка матчу – 7/10. "Попри несприятливу сніжну погоду, 22 гравці видали хороше шоу. Глядачі не мали часу сумувати в ритмічній дуелі ОЛ та Шахтаря. Напружена кінцівка зустрічі зробила матч ще більш захопливим."

Гравець матчу – Набіль Фекір (7 балів). "Капітан Ліона прекрасним голом відправив команду в 1/8 фіналу, коли його партнерам не вдавалося пробити Пятова."

Найвищий бал у складі Шахтаря отримав Ісмаїлі – 7. "Яка сила на лівому фланзі! Встигав скрізь, створив Ліону великі проблеми. Виконав ключовий пас у голі Мораєса, а в кінці матчу міг знову вивести Шахтар вперед, якби гостей не врятував Лопеш. При цьому він не забував захищатися і здійснив 5 вдалих відборів – найкращий результат в українській команді", – додає портал.

Найгірші оцінки поставили Коваленку ("він взагалі не був помітний у грі"), Марлосу ("ніяк не впливав на гру, навіть коли в його ногах був м'яч") і Степаненку ("йому було складно читати передачі суперника").

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