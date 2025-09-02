Форвард Сандерленда Назарій Русин продовжить кар’єру недалеко від України.

Назарій Русин офіційно став гравцем польської Арки, повідомляє прес-служба клубу. Орендна угода буде чинною один рік.

"Нікому не все одно": Ванат опублікував емоційний прощальний лист для Динамо – кадри шляху до успіху

Попередню весняну частину чемпіонату Русин провів у Хайдуку, де зіграв 17 матчів і віддав одну результативну передачу. Вартість 26-річного футболіста, за даними Transfermarkt, складає близько одного мільйона євро.

Додамо, що Арка Гдиня є новачком польської Екстракляси і наразі посідає 11-е місце в турнірній таблиці з 8 очками.

"Кайрат головного мозку": сім героїв найбільшої сенсації Ліги чемпіонів