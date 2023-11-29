Юнацька ЛЧ. Шлях чемпіонів, 2 раунд, другий матч

Мітьюлланд U-19 – Рух U-19 – 0:1

Голи: Холод, 90+2

Перспективи львів'ян на продовження боротьби зазнали серйозного удару ще три тижні тому. Номінально домашня поразка з рахунком 0:4 залишала лише примарні шанси на вихід у наступний раунд. Однак молодь Руха вирішила бодай на прощання показати, що те фіаско було випадковістю.

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Це не просто слова. "Жовто-чорні" справді з самого початку захопили ініціативу й безперестанку тиснули на суперника. Щоправда, у більшості випадків все завершувалося на підступах до штрафного майданчика господарів. Мітьюлланд дуже організовано оборонявся, а помилки оперативно маскував фолами. За такий ризикований підхід довелося поплатитися вже на 23 хвилині. Капітан Ліндекідле грубо зупинив прорив Кваса, за що отримав пряму червону картку.

Не сказати, що чисельна перевага принесла Руху якісь дивіденди. Він і до того грав першим номером. Данці ж сиділи глибоко в обороні й проводили нечисельні контратаки – переважно за участю трьох-чотирьох гравців. Автором найнебезпечнішого моменту першого тайму став Федір. Олег з-за меж штрафного чи то бив, чи то робив навіс, а в підсумку влучив у дальню стійку. Мітьюлланд заслуговував на пропущений м'яч, але голкіпер діяв дуже впевнено.

З плином часу ситуація на полі не змінювалася. Рух краще тримав м'яч, а от по-справжньому небезпечних моментів створював небагато. Тим більше прикро має бути Квасу. Олег не зміг належним чином підлаштуватися під скидання партнера, з лінії воротарського не влучивши навіть у площину воріт. Марнотратство львів'ян призвело до того, що у другому таймі більше ударів в рамку воріт було у гравців Мітьюлланд, які лічені рази перейшли центральну лінію поля.

Пробити голкіпера вдалося вже у компенсований час. Віталій Холод влучно пробив з меж штрафного майданчика. Відразу після цього прозвучав фінальний свисток. Рух попрощався з єврокубками, здобувши мінімальну перемогу.