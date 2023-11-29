Юношеская ЛЧ. Путь чемпионов, 2 раунд, второй матч

Митьюлланд U-19 – Рух U-19 – 0:1

Голы : Холод, 90+2

Перспективы львовян на продолжение борьбы получили серьезный удар еще три недели назад. Номинально домашнее поражение со счетом 0:4 оставляло лишь призрачные шансы на выход в следующий раунд. Однако молодежь Руха решила хотя бы на прощание показать, что это фиаско было случайностью.

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Это не просто слова. "Желто-черные" действительно с самого начала захватили инициативу и непрестанно давили на соперника. Правда, в большинстве случаев все завершалось на подступах к штрафной хозяев. Митьюлланд очень организованно оборонялся, а ошибки оперативно маскировал фолами. За столь рискованный подход пришлось поплатиться уже на 23 минуте. Капитан Линдекидле грубо остановил прорыв Кваса, за что получил прямую красную карточку.

Не сказать, что численное преимущество принесло Руху какие-то дивиденды. Он и раньше играл первым номером. Датчане же сидели глубоко в обороне и проводили бесчисленные контратаки – преимущественно с участием трех-четырех игроков. Автором самого опасного момента первого момента стал Федор. Олег из-за пределов штрафной то бил, то ли делал навес, а в итоге попал в дальнюю штангу. Митьюлланд заслуживал пропущенный мяч, но голкипер действовал очень уверенно.

Со временем ситуация на поле не менялась. Рух лучше держало мяч, а вот по-настоящему опасных моментов создавало немного. Тем более досадно должно быть Квасу. Олег не изменил должным образом подстроиться под сброс партнера, с линии вратарской не попав даже в створ ворот. Расточительство львовян привело к тому, что во втором тайме больше ударов в рамку ворот было у игроков Митьюлланда, которые считанные разы перешли центральную линию поля.

Пробить голкипера удалось уже в компенсированное время. Виталий Холод метко пробил из пределов штрафной. Сразу после этого прозвучал финальный свисток. Рух попрощался с еврокубками, одержав минимальную победу.