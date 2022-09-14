Юнацька ліга УЄФА

Рух U-19 – Заглембе U-19 – 1:0

Гол: Непейпієв, 24

Вилучення: Слюбик, 49 (Р)

Рух виграв молодіжний чемпіонат України в минулому сезоні. Львів'яни догравали перенесені матчі в Польщі вже під час повномасштабної війни. Команда вперше в історії вийшла в Юнацьку лігу УЄФА. Дебютували хлопці в Любліні проти місцевого Заглембе.

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У першому таймі була в'язка гра з малою кількістю моментів, але Рух свій шанс знайшов. На 24 хвилині Непейпієв на дальній стійці замкнув простріл Федора. Поляки спробували відігратися ще до перерви, однак Герета надійно стояв у воротах.

Рух рано втратив важливих виконавців. Пастух зіткнувся головами з суперником і завчасно пішов з поля, а Слюбик на початку другого тайму отримав вилучення. Саме отримав, а не заробив, адже чорногорський арбітр прийняв дуже суперечливе рішення. Якщо не сказати різкіше. Суддя показав захиснику другу жовту картку за відкладений фол, якого насправді навіть не було – Богдан ледь торкнувся до руки опонента.

Залишившись у меншості, Рух змушений був сісти в глибоку оборону. Заглембе тиснув і регулярно заходив у штрафний майданчик. В одному з епізодів Холод врятував м'яч на лінії. Львів'яни страждали і терпіли, сидячи біля воріт, а Герета зачищав повітря. У підсумку Рух витримав і вистояв перемогу. Матч-відповідь відбудеться через 3 тижні.