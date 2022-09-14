Юношеская лига УЕФА

Рух U-19 – Заглембе U-19 – 1:0

Гол: Непейпиев, 24

Удаление: Слюбик, 49 (Р)

Рух выиграл молодежный чемпионат Украины в прошлом сезоне. Львовяне доигрывали перенесенные матчи в Польше уже во время полномасштабной войны. Команда впервые в истории вышла в Юношескую лигу УЕФА. Дебютировали парни в Люблине против местного Заглембе.

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В первом тайме была вязкая игра с малым количеством моментов, но Рух свой шанс нашел. На 24 минуте Непейпиев на дальней штанге замкнул прострел Федора. Поляки попытались отыграться еще до перерыва, однако Герета надежно стоял в воротах.

Рух рано потерял важных исполнителей. Пастух столкнулся головами с соперником и ушел с поля, а Слюбик в начале второго тайма получил удаление. Именно получил, а не заработал, потому что черногорский арбитр принял очень противоречивое решение. Если не сказать резче. Судья показал защитнику вторую желтую карточку за отложенный фол, которого даже не было – Богдан едва коснулся руки оппонента.

Оставшись в меньшинстве, Рух вынужден было сесть в глубокую оборону. Заглембе давил и регулярно заходил в штрафную. В одном из эпизодов Холод спас мяч на линии. Львовяне страдали и терпели, сидя у ворот, а Герета зачищал воздух. В итоге Рух выдержал и отстоял победу. Ответный матч состоится через 3 недели.

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