Юнацька ліга УЄФА 2023/24. Шлях чемпіонів

1-й раунд, 1-й матч. 4 жовтня 2023

Рух U-19 – Сараєво U-19 – 1:1

Голи: Кітела,66 (пен) – Нурковіч, 23

Вилучення: Кітела, 90+4

Рух мав гострий момент на 5 хвилині, коли Панченко головою перекинув воротаря, але захисники підстрахували. Він же влучив у стійку на 21-й хвилині, але в тому епізоді зафіксували офсайд. Сараєво відповіло голом – Нурковіч точно пробив у дальній кут.

Рух і Сараєво зіграли внічию у Юнацькій лізі УЄФА – львів'яни уникли поразки завдяки пенальті та втратили капітана

Львів'яни відповіли голом, але у Панченка знову зафіксували офсайд. Рух шукав підходи до воріт суперника, але забити вдалось на 66-й хвилині – Кітела реалізував пенальті. Панченко змарнував ще один момент, а Рух догравав у меншості через вилучення Кітели.