Рух U-19 – Сараєво U-19 – 1:1 – відео голів та огляд матчу Юнацької ліги УЄФА
Рух розійшовся миром із Сараєвом у першому раунді Юнацької ліги УЄФА. Дивіться відео голів та огляд гри Рух – Сараєво на "Футбол 24".
Юнацька ліга УЄФА 2023/24. Шлях чемпіонів
1-й раунд, 1-й матч. 4 жовтня 2023
Рух U-19 – Сараєво U-19 – 1:1
Голи: Кітела,66 (пен) – Нурковіч, 23
Вилучення: Кітела, 90+4
Рух мав гострий момент на 5 хвилині, коли Панченко головою перекинув воротаря, але захисники підстрахували. Він же влучив у стійку на 21-й хвилині, але в тому епізоді зафіксували офсайд. Сараєво відповіло голом – Нурковіч точно пробив у дальній кут.
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Львів'яни відповіли голом, але у Панченка знову зафіксували офсайд. Рух шукав підходи до воріт суперника, але забити вдалось на 66-й хвилині – Кітела реалізував пенальті. Панченко змарнував ще один момент, а Рух догравав у меншості через вилучення Кітели.