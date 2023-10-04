Юнацька ліга УЄФА 2023/24. Шлях чемпіонів

1-й раунд, 1-й матч. 4 жовтня 2023

Рух U-19 – Сараєво U-19 – 1:1

Голи: Кітела,66 (пен) – Нурковіч, 23

Вилучення: Кітела, 90+4

Рух, який став чемпіоном України U-19 в сезоні 2022/23, на шляху до плей-офф Юнацької ліги УЄФА змушений долати два раунди Шляху чемпіонів. Першим суперником підопічних Михайла Дячука-Ставицького став боснійський Сараєво. "Жовто-чорні" приймали свого опонента у Стальовій Волі.

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Сараєво U-19, як і Рух, теж виграв чемпіонат Боснії в сезоні 2022/23. Команда йде на першому місці і в цій кампанії (6 перемог і 1 нічия), а от "жовто-чорні" поки посідають тільки третю позицію в юнацькій першості України (6 перемог, 2 нічиї та 1 поразка).

Перший момент створили львів'яни. Голкіпер Маркіян Бакус вибив від своїх воріт до чужого штрафного, а Панченко головою встиг прокинути м'яч повз кіпера, але захисники підстрахували. Більше атакувала українська команда в перші хвилини. Поповський увірвався у штрафний і замість удару впав – все чисто, без пенальті. Фарук Бездроб розкішно зіграв у відборі.

Ще кілька атак "жовто-чорних" не завершилися ударами, після чого Рух взяв паузу, дозволивши футболістам Сараєво перевести гру на свою половину. Але саме підопічні Дячука-Ставицького знову могли забивати. Швидка контратака завершилася ударом Бойка, який заблокував захисник. На 21-й хвилині Панченко влучив у стійку, проте гол і так би скасували – офсайд. Квас з-за меж штрафного крутив у дальній кут – кіпер на місці.

А в наступній атаці боснійці вийшли вперед. Нурковіч більярдним ударом у дальній кут завершив атаку Сараєва. Бакус був безсилий – 0:1 на 23-й хвилині. Дещо нелогічний гол, але свій рідкісний момент боснійська команда змогла використати. Рух швидко забив у відповідь, але гол скасували через офсайд у Панченка, який перший встиг на добивання після влучання м'яча в стійку. Положення "поза грою" дійсно було.

Капітан львів'ян Кітела приклався з-за меж штрафного – вище. Боснійці у відповідь розіграли швидку контратаку зі стінкою і дуже вчасним блоком у виконанні Холода. На 41-й хвилині Квас отримав м'яч на лінії воротарського, але дуже затягнув з ударом і дозволив захиснику нейтралізувати загрозу. Зрештою, гол Нурковіча так і залишився єдиним до перерви. Старт гри був за Рухом, однак після гола вже Сараєво був навіть гострішим біля чужих воріт.

Вже на першій хвилині другого тайму Рух створив момент – Квас після пасу Пастуха пробив повз ближню стійку. Але продовження від львів'ян не було – у першому таймі "жовто-чорні" атакували куди більше. Лише на 64-й хвилині Шутковіч нарешті вступив у гру, перериваючи гострий простріл Кваса з правого флангу, а в наступній атаці Рух заробив право на пенальті. Квас встиг першим до м'яча і змусив суперника сфолити. Очевидний 11-метровий, який реалізував Кітела. 1:1 на 66-й хвилині.

Черговий хороший момент змарнував Панченко. Нападник обіграв захисника, але дуже довго замахувався для удару – інший суперник встиг заблокувати. Додали рухівці наприкінці гри, але забити переможний гол не змогли. 1:1. Ще й Кітела у компенсований час отримав другу жовту та достроково завершив гру. Виїзний поєдинок капітан пропустить.

Матч-відповідь запланований на 25 жовтня. Переможець протистояння у другому раунді зіграє проти сильнішого в дуелі Фамалікан (Португалія) – Мітьюлланд (Данія).